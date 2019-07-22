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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta 80 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 80 şişe kaçak içki ele geçirildi

Ele geçirilen kaçak içkilerden görüntü

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

Jandarma Kaçak Gesi Kaçak İçki Trol 


- Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında bir takside 80 şişe kaçak içki ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narlı Jandarma Komutanlığı bölgesinde yapılan yol kontrol ve arama noktasında, bir takside yapılan kontrolde 80 şişe kaçak içki bulundu. Jandarma ekipleri kaçak içkiye el koyarken, araçta bulunan iki şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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