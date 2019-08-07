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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta 3 katlı ahşap ev yandı

Kahramanmaraş'ta 3 katlı ahşap ev yandı

- - Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi - Olay yerinden detaylar - Ev sahibi Ayşe Demir ile röportaj - Çocukların evi yanan annesini teskin etmesi - Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi, 2 evde ise küçük çaplı hasar oluştuKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Çukuroba Caddesi'ndeki Ayşe Demir'e ait 3 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Ahşap evdeki yangın bir süre sonra çevredeki iki eve de sıçradı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle bu iki evdeki yangın söndürüldü. 3 katlı ahşap evde çıkan yangın ise ekiplerinin müdahalesi sonucu 3 saat sonra söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Diğer 2 evde ise küçük çaplı hasar meydana geldi.Vatandaşların evin içerisinde birilerinin olduğunu söylemesi üzerine yanan evde arama yapan itfaiye ekipleri, kimseye rastlamadı. Daha sonra ev sahibi Demir'in komşusunda olduğu öğrenildi.Yanan evini gören Ayşe Demir sinir krizi geçirirken, olay yerine gelen Demir'in çocuklarıysa annelerini teskin etmeye çalıştı.Ayşe Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evi yandığı için çok üzgün olduğunu belirterek, "Hastaydım, yatıyordum. Ziyaretime gelmişlerdi. Onları yolcu ettim, bende dışarı çıktım. Evde kalsaydım ben de yanardım. Eski tarihi bina yandı, gitti. " diye konuştu.

Ahşap Ev Tarihi Bina Muhabir Tesk 

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