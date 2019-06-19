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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta 12 yıl hapis ile aranan şahıs yakalandı

Kahramanmaraş’ta 12 yıl hapis ile aranan şahıs yakalandı

Şahsın hastaneye gelişi

Polis Aracı Hastane Akalan Hapis Cezası Hırsız 

-Hastane çıkışı ve polis aracına bindirilmesi
-Hastane detay

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan dolayı hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takipte işyerinden hırsızlık suçundan 3 yıl, kilitlenmek suretiyle hırsızlık sucundan 9 yıl, olmak üzere 2 adet aranma kaydı ve toplam 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa M. Yakalandı. Hükümlü şahıs tevkif olarak cezaevine konuldu. (HLL-
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