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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta 1 haftada 5 otomobil soyan hırsız tutuklandı Video

Kahramanmaraş'ta 1 haftada 5 otomobil soyan hırsız tutuklandı Video

şahsın hastaneye getirilişi

Hastane Akalan İtiraf Harekete Geç Hırsız 

-hastaneden detay
-hastaneden çıkışı
-ekip otosunun gidişi

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta son bir haftada park halindeki 5 otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şahıs tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son bir hafta içerisinde meydana gelen otodan hırsızlık olaylarıyla ilgili harekete geçti. Yapılan takip sonrasında olayları gerçekleştirdiği tespit edilen Burak Ö. (25) gözaltına alındı. Şüpheli şahsın sorgusunda, son bir hafta içerisinde 5 ayrı otomobilden teyp, buffer, amfi ve mont çaldığını itiraf ettiği, ekipler tarafından 3 adet oto teybi, amfi, 1 buffer ve mont ele geçirildiği öğrenildi. Hırsızlık olaylarını itiraf eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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