Kahramanmaraş şehidini uğurladı Haberi

-Şehidin camiye gelişi

-Cenazeden detaylar

-Şehit anne ve kardeşleri

-Eşi ve akrabaları ağıtlar

-Cenaze namazı

-Uğurlanış



( KAHRAMANMARAŞ ) -- Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı son yolculuğuna uğurlandı- Şehidin eşi Sultan İmalı, eşe ait parka ve şapkasıyla uğurladı KAHRAMANMARAŞ



- Tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı (26) dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Edinilen bilgiye göre, Hakkari’de silahtan çıkan kurşunla bacağından yaralanan Kahramanmaraşlı asker Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı (26), 12 Haziran’da GATA’ya sevk edildi. İmalı, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şehit İmalı için Ulu Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törende, şehidin annesi Ayşe İmalı ve babası Mehmet İmalı metanetini korurken, kardeşleri ve akrabaları ayakta durmakta güçlük çekti. Şehit Ahmet İmalı’nın eşi Sultan İmalı, şehidin parksı ve şapkasıyla cenazenin başında ağıtlar yaktı. Şehit Ahmet İmalı, kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı Şehitliğine defnedildi. Cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile diğer ilgililer katıldı.

Öte yandan Şehit Ahmet İmalı’nın, geçtiğimiz yıl Diyarbakır’da terör örgütleri tarafından yapılan mayınlı saldırıda şehit düşen Erkan İmalı’nın kuzeni olduğu öğrenildi. (HLL-

