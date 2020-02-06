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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kahramanmaraş şehidini uğurladı

Kahramanmaraş şehidini uğurladı

Şehidin tabutunun camiye getirilişi

Şehit Cenaze Kalaba Alabalık 

-Tabuttan ve kalabalıktan detaylar
-Yakınlarının ağlama detaylar
-Namazın kılınması ve omuzlar eşliğinde taşınması
-Şehidin fotoğrafı

( KAHRAMANMARAŞ )- Şehit Jandarma Uzman Onb. Mesut Deniz memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verildi KAHRAMANMARAŞ

- Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ olayında şehit düşen Jandarma Uzman Onb. Mesut Deniz memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Uzman Onb. Mesut Deniz için Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Avşarlı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Beş kardeşin en büyüğü olan Şehit Jandarma Uzman Onb. Mesut Deniz'in babası Ali ve annesi Fatma Deniz ve kardeşleri cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti. Şehit Uzman Onb. Mesut Deniz için, Avşarlı mahalle mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.
İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze dualar eşliğinde mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine İşişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve sivil erkanın yanı sıra çok yüzlerce vatandaş katıldı.

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