Kahramanmaraş merkezli kaçak içki operasyonu: 6 gözaltı

-Ele geçirilen içkiler

--Aktüel-

-Şüphelilerin hastaneye getirilişi

-Hastane içi ve çıkış detay

-Polis aracına binme ve aracın hareketi



( KAHRAMANMARAŞ )- 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 438 şişe kaçak içki ele geçirildi KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ve sahte içki satışı ile imalatına yönelik Kahramanmaraş merkezli Gaziantep ve Osmaniye illerinde operasyon düzenledi.

Eş zamanlı yapılan operasyonda 438 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan M.D., O.G., M.H.Ö., S.Y., H.Ö. ve O.L. adliyeye sevk edildi.



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