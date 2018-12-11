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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY operasyonu Haberi

Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY operasyonu Haberi

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi - Eş zamanlı operasyonda 4 kadın zanlı gözaltına alındıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kadın şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kahramanmaraş , Ankara, Adana ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 4 kadın şüpheli gözaltına alındı.Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların ev hanımı oldukları belirtildi.

Akalan Trol 

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