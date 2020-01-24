Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı



- Kahramanmaraş merkezli DEAŞ ve El Nursa terör örgütlerine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Jandarma Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı. Terör örgütü DEAŞ ve El Nursa adına faaliyette bulundukları belirlenen Kahramanmaraş 2 kişi, Yozgat’ta ise 1 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.



loading...