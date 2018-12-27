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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 3 gözaltı İzle

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 3 gözaltı İzle

Şüphelilerin polis otobüsünden indirilişi

Hastane Askeri Öğrenci Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Kara Kuvvetleri 

-Hastaneye geliş ve hastane içi
-Hastane çıkışı ve polis otobüsü
-Hastane detay

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütünün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki kara kuvvetlerine mensup 1 ihraç astsubay, 1 istifa etmiş eski sağlık astsubayı ve 1 gıda mühendisi askeri öğrenci sorumlusu olmak üzere 3 kişiden oluşan hücrelere yönelik operasyonda düzenlendi.
Kahramanmaraş, İstanbul ve Çanakkale’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan gıda mühendisi-askeri öğrenci sorumlusu S.K, meslekten ihraç edilen astsubay İ.C, istifa eden sağlık astsubayı M.T. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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