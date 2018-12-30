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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kahramanmaraş güne kar ile uyandı İzle

Kahramanmaraş güne kar ile uyandı İzle

Çocukların oyunu

Kar Yağışı Irak 

-Kentin yüksek kesimleri
-Kar yağışı yollar, park ve bahçeler

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ - Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk hava Kahramanmaraş’ta etkili olmaya devam ediyor. Soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezine sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Yağan kar özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olurken, kent beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen bazı çocuklar azda olsa karın keyfini çıkarmaya çalıştı. Trafikte yaşanabilecek aksaklıklara karşı, Büyükşehir Belediyesi kar küreme araçları hazır bekliyor.
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