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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraş Beyazıtlı Cami duvarındaki tarihi saat yaklaşık 1 asırdır hiç bozulmadan çalışıyor

Kahramanmaraş Beyazıtlı Cami duvarındaki tarihi saat yaklaşık 1 asırdır hiç bozulmadan çalışıyor

İmamın ezan okuması

Yabancı Turist Bild 

-Camiye giren cemaat ve cami içi
-Namazın kılınması ve saatten detaylar
-Saatten yakın ve uzak planlar
-İmam ile röportaj

( KAHRAMANMARAŞ - ÖZEL)-90 yıldır tıkır tıkır çalışıyor KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’taki Beyazıtlı Camii'ndeki tarihi saat yaklaşık 90 yıldır tıkır tıkır çalışıyor. Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesinde Beyazıtoğulları’ndan Hacı Abdullah Bey tarafından 1618 tarihinde yaptırılan Beyazıtlı Camii'ndeki duvarında asılı 90 yıllık olduğu bildirilen antika saat görenlerin ilgisini çekiyor. Kentteki 3 önemli cami için yaptırılan antika saatlerden sadece biri günümüze kadar kalabilmiş. Saatin, camiye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyleyen Beyazıt Camii İmam Hatibi Veli Ceyhan, saatin cami için önemli bir eser olduğunu söyledi.

Tarihi saatin yaklaşık 1 asırdır arızalanmadığını söyleyen Ceyhan, “Beyazıtlı Camimiz 1618 yılında yaptırılmış. Dış tarafı taş ustalığının, iç tarafı ise ahşap ustalığı ile inşa edilmiş. Saatimizin boyu ortalama 2 metreyi bulmaktadır. Saat yaklaşık olarak 90 yıllıktır. Camimizdeki bu saatten Kahramanmaraş’a 3 camide yaptırılmış. Bunlardan Ulu Cami, Acemli Cami ve bu camidir. Diğer camilerde günümüze gelmeyen saat, sadece bizim camimizde bulunmaktadır. 90 yıldır tıkır tıkır çalışmaya devam ederken üzerindeki motifler tarihimizin parlak geçmişini yansıtmaktadır ve her biri bir anlam ifade etmektedir. Saatimiz, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor" dedi.

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