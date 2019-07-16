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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Kahramanların buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı İzle

Kahramanların buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı İzle

-Gazinin konuşması

Acımasız Ateş Çemberi Konferans 

--Sarılarak göz yaşı dökmeleri
--Detaylar

( SİVAS )- 15 Temmuz gecesi Genel Kurmay Başkanlığını savunurken vurulan Gazi Musa Akkoç, o gece hayatını kurtaran Sivaslı kahraman ile ilk kez bir araya geldi- Kahramanların Sivas’ta ki buluşması duygu dolu anlara neden oldu SİVAS

- 15 Temmuz gecesi Genel Kurmay Başkanlığını savunurken vurulan Gazi Musa Akkoç, o gece hayatını kurtaran Sivaslı kahraman Seyit Oruç Güney ile ilk kez bir araya geldi. 15 Temmuz gecesi Genel Kurmay Başkanlığını savunurken vurularak yaralanan gazi Musa Akkoç, çevresinde hiç kimselerin kalmadığı en çaresiz anında önce duyduğu bir yardım sesi ve ardından kendine uzanan bir kahramanın eli ile ateş çemberinin içerisinden çıkartılarak ambulansa taşınmıştı. Akkoç o karanlık geceden tam üç yıl sonra hayatını kurtaran 15 Temmuz kahramanı Sivaslı Seyit Oruç Güney ile ilk kez Sivas’ta bir araya geldi. İki kahramanın buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Güney göz yaşlarına hakim olamazken onları izleyenlerde göz yaşları döktü. İki kahraman Sivas Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 'Neden Hala Yakamızdan Düşmüyorlar' konulu konferansta buluşturuldu. Programda Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu tarafından verilen konferans öncesi gazi Akkoç kürsüye çıkarak o gece yaşadıklarını anlattı. Ardından kendini kurtaran kahraman ile buluşturuldu. Birbirine sarılan Akkoç ve Güney göz yaşlarına boğuldu. Her iki kahramanın anlattıkları o gece yaşanan ihaneti ve acımasızlığı bir kez daha günyüzüne çıkarttı.
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