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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kahramanlar için bestelenen marşa mehterli yorum - KIRŞEHİR Haberi

Kahramanlar için bestelenen marşa mehterli yorum - KIRŞEHİR Haberi

- Hazırlanan klipten görüntüler - İdris Altuner'in açıklamasıKahramanlar için bestelenen marşa mehterli yorum - Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere terörle mücadele eden kahramanlar için bestelenen ve mehter takımınca yorumlanan "Zeytin Dalı" marşının, çekimleri Kırşehir ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirilen klibi tanıtıldıKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir li halk müziği sanatçısı İdris Altuner'in Zeytin Dalı Harekatı ve terörle mücadele kahramanları için bestelediği marş, mehter takımı tarafından yorumlandı.Çekimleri Kırşehir 'deki Ahi Evran Külliyesi ve Cacabey Camisi önü ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirilen "Zeytin Dalı" marşının klibinin, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ne kurulan dev ekranda gösterimi yapıldı.Mehter takımınca seslendirilen marşın klibini Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve diğer yetkililer de izledi.Sanatçı Altuner, gazetecilere yaptığı açıklamada, terörle mücadele eden kahramanlar için beste yaparak klip çektiklerini söyledi.

Çekimlerinin ardından montaj ve kurgusu tamamlanan Zeytin Dalı marşını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili bakanlıklara ve yayın kuruluşlarına gönderdiklerini aktaran Altuner, marşın beğeni toplayacağına inancını vurguladı.Altuner, profesyonel bir şirket tarafından çekilen klibe Kırşehir Belediyesinin destek verdiğini belirterek, Başkan Yaşar Bahçeci'ye teşekkür etti.Klibi izleyen Bahçeci de Zeytin Dalı Harekatı ve terörle mücadele kahramanları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile hazırlanan Zeytin Dalı marşına, gönüllülerden oluşan Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın da destek verdiğini söyledi.

Gönüllere hitap eden marşın klibini çok beğendiğini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:" Kırşehir at üstünde 91 yaşında Moğollarla savaşırken şehit olmuş Ahi Evran’ın şehridir. Aynı zamanda Anadolu'nun sesi, duygusu, müziği Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş’ın şehridir. Böyle bir şehirden böyle güzel bir marşın çıkmasını bu manada son derece anlamlı buluyorum. Yayınlanmaya başlanacak marşımızı necip milletimize, kahraman ordumuza, kahraman askerlerimize buradan armağan ediyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza İdris Altuner kardeşimize, marşın söz yazarı Mehmet Hacı İsmailoğlu ve yönetmenimiz Serdar Eken'e teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."Dizelerini şair Mehmet Hacıismailoğlu'nun yazdığı türkü formundaki "Zeytin Dalı Marşı"nın sözleri şöyle:"Afrin'den Menbiç'e uzansın zafer,Türk'ün bot sesiyle aks etsin dağlar,Ölümü öldüren şerefli nefer,Şu Fırat sendeki imanla çağlar.Zeytini azık yap, dalını yedir,Öğret şu dünyaya Türk nasıl erdir,Girdiğin topraklar varsay ki Bedir,Varsay ki İslam'ın doğduğu yerdir.Menzilin uzansın kızıl elmaya,Gök kubbe üstünde kalkanın olsun,Öyle bir ant iç ki galip olmaya,O yerler ebedi mekanın olsun."

Şehit Terörle Mücadele Çekim Mehter Takımı Bakanlık 

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