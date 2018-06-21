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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kahramankazan’da trafik kazası 2 yaralı Haberi

Kahramankazan’da trafik kazası 2 yaralı Haberi

- Kaza yerinden görüntülerKahramankazan'da trafik kazası: 2 yaralıANKARA (AA) - Kahramankazan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Kızılcahamam'dan Ankara 'ya gitmekte olan Büşra Aydın'ın (28) kullandığı 06 BA 6684 plakalı otomobil, Kahramankazan Ovalılar Kavşağı'na yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Bir süre sürüklenen ve aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobildeki sürücü ile Emine Yeşil (49) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekibi tarafından Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Kazası Bild Direksiyon Trol Aydınlatma Direği 

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