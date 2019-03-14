Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kahramankazan’da trafik kazası 1 ölü, 1 yaralı - ANKARA Video

Kahramankazan’da trafik kazası 1 ölü, 1 yaralı - ANKARA Video

- Kahramankazan’da trafik kazası - 1 ölü, 1 yaralı - Kaza yerinden görüntülerKahramankazan’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralıANKARA (AA) – Kahramankazan’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam’dan Ankara yönüne gitmekte olan Hakan Bostan'ın yönetimindeki 03 DT 800 plakalı minibüs, Aydın Mahallesi'nde yoldan çıkarak bir besi çiftliğinin tabelasına çarptı, daha sonra taklalar atıp, yol kenarındaki tarlanın çitlerine çarparak durabildi.Kazada araçtan fırlayan sürücü Bostan (36) hayatını kaybetti.Hakan Bostan’ın cenazesi, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazanın olduğu sırada minibüsün arkasında seyir halinde olan, Sedat Barışlı yönetimindeki 06 HCG 60 plakalı otomobil de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi.Kazada yaralanan sürücü, Ankara ’daki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Besi Çiftliği Hastane Cenaze Trafik Kazası Direksiyon 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı