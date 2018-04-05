Kahramankazan'da tırın çarptığı yaşlı adam öldü - ANKARA
- Ölen kişinin yerde yatan cansız bedeni - Ekiplerin olay yeri incelemesi - Cenazenin tabuta konulması - Görgü tanığının açıklamalarıANKARA (AA) - Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Selçuk Sarıkaya'nın kullandığı 14 AB 511 plakalı kömür yüklü tır, ilçe girişindeki Keskinler Kavşağı'na yaklaşık 150 metre kala, yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Sayar’a (66) çarptı.Olay yerinde hayatını kaybeden Sayar'ın cesedi, Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı.