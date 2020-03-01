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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Kahramankazan'da ayrı yaşadığı kocası tarafından silahla vurulan kadın öldü - ANKARA

Kahramankazan'da ayrı yaşadığı kocası tarafından silahla vurulan kadın öldü - ANKARA

- Olayın yaşandığı mahalle yeri - Cesetin görüntüleri - Vatandaşların olayı anlatması - Polislerin inceleme yapmasıKahramankazan'da ayrı yaşadığı kocası tarafından silahla vurulan kadın öldü - Olay yerinden araçla kaçan katil zanlısı, Keçiören ilçesindeki evinde aynı silahla vurulmuş halde ölü bulunduANKARA (AA) - Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde bir kadın, ayrı yaşadığı kocası tarafından öldürüldü.İddiaya göre, işe gitmek için Atatürk Mahallesi Akşemsettin Caddesi'ndeki Huzur Parkı'ndan geçen Gamze S'ye (30) bir süredir ayrı yaşadığı eşi Hasan S. (40) tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık personelinin yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gamze S'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.Araçla olay yerinden kaçtığı belirtilen Hasan S, Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'ndeki evinde aynı silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Cenaze Katil Zanlısı Avcılık Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

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