Kahramankazan'da ASKİ su borusu patladı - ANKARA Video
- Su basan D - 750 kara yolu - Yoldan geçen araçlar - Patlama sonucu suyun caddeye akması - İş makinelerinin gelişi - Vatandaşların konuşması - İş makinelerinin çalışmasıKahramankazan'da ASKİ su borusu patladıANKARA (AA) - Kahramankazan'da Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu patladı.Alınan bilgiye göre, Kurtboğazı Barajı'ndan Ankara ’ya içme suyu taşıyan isale hattının Kayı Mahallesi Selçuklu Caddesi'nden geçen bölümünde borunun henüz belirlenemeyen nedenle patlaması sonucu su caddeye akmaya başladı. Genç Osman Caddesi'ni takip ederek D - 750 kara yolu Kayı Kavşağı'na ulaşan aşırı su nedeniyle sürücüler, güzergahta ilerlemekte güçlük çekti, trafik polisleri yolda tedbir aldı.İhbar üzerine bölgeye Kahramankazan ve Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi. Suyun özellikle civardaki evlere zarar vermemesi için iş makineleri yardımı ile toprak kullanılarak suyun önüne set çekilmeye çalışıldı. Bazı müstakil evlerin kömürlük ve bahçelerine su dolduğu gözlendi.Yetkililerin müdahalesiyle isale hattındaki suyun Kurtboğazı Barajı'ndaki bağlantısı kesildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım