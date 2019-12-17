Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Kahramankazan'da ASKİ su borusu patladı - ANKARA Video

Kahramankazan'da ASKİ su borusu patladı - ANKARA Video

- Su basan D - 750 kara yolu - Yoldan geçen araçlar - Patlama sonucu suyun caddeye akması - İş makinelerinin gelişi - Vatandaşların konuşması - İş makinelerinin çalışmasıKahramankazan'da ASKİ su borusu patladıANKARA (AA) - Kahramankazan'da Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu patladı.Alınan bilgiye göre, Kurtboğazı Barajı'ndan Ankara ’ya içme suyu taşıyan isale hattının Kayı Mahallesi Selçuklu Caddesi'nden geçen bölümünde borunun henüz belirlenemeyen nedenle patlaması sonucu su caddeye akmaya başladı.
Genç Osman Caddesi'ni takip ederek D - 750 kara yolu Kayı Kavşağı'na ulaşan aşırı su nedeniyle sürücüler, güzergahta ilerlemekte güçlük çekti, trafik polisleri yolda tedbir aldı.İhbar üzerine bölgeye Kahramankazan ve Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi. Suyun özellikle civardaki evlere zarar vermemesi için iş makineleri yardımı ile toprak kullanılarak suyun önüne set çekilmeye çalışıldı. Bazı müstakil evlerin kömürlük ve bahçelerine su dolduğu gözlendi.Yetkililerin müdahalesiyle isale hattındaki suyun Kurtboğazı Barajı'ndaki bağlantısı kesildi.

Polis Güzergah İçme Suyu Müstakil Ev 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı