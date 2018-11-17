Kahraman Türk gencinin annesi Almanlara seslendi: “Benim oğlum unutulmasın” Haberi

-Gencin fotoğrafları

-Ailenin açıklamaları



( AYDIN ) AYDIN



- Almanya’nın Frankfurt kentinde metro istasyonunda tren raylarına düşerek bayılan Alman vatandaşı kurtarırken tren çarpması sonucu hayatını kaybeden Türk genci Mustafa Alptuğ Sözen'in annesi Yasemin Sözen, alman hükümetine “Benim oğlum unutulmasın” diye seslendi. Almanya’nın Frankfurt kentinde önceki gün metro istasyonunda tren raylarına düşen ve baygın bir şekilde yatan 44 yaşındaki Alman'ı kurtarırken tren çarpması sonucu hayatını kaybeden Türk genci Mustafa Alptuğ Sözen'in (17) cenazesi dün Hanau Müslümanlar Cemiyeti'nde kılınan cenaze namazının ardından havayoluyla İzmir’e, oradan da karayoluyla baba ocağı Aydın’ın Nazilli ilçesine getirildi.

Öğle namazı sonrası Kocacami’de yapılacak törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan Mustafa Alptuğ Sözen'in ailesi evlerinde taziyeleri kabul etti. cenazesi memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde defnedilecek. Diğer oğlu Arda’ya sarılarak teselli olmaya çalışan ve oğlunu ‘O çok iyi bir çocuktu’ diyerek anan baba Ejder Sözen, “Vatanını milletini seven bir çocuktu. Kendini başkası için feda etti. Alptuğ, Türk milleti doğasında olan bir şeyi gösterdi. Yaratılanı, yaradan da ötürü sevmek lazım, Alptuğ bunu gösterdi. Kendi hayatını hiçe sayarak, başkasının hayatını kurtardı. Alman polisi daha hiçbir şeyi bilmeden önce bunun bir cesaret gösterisi olduğunu söyledi ama daha sonra tanık ifadeleriyle gerçek ortaya çıktı. Bunun bir cesaret gösterisi değil, hayatını hiçe sayarak bir can kurtarmak olduğu görüldü.

Almanya’da yaşıyoruz, paramızı kazanıyoruz, Alman hükümetine karşı görevlerimizi yerine getiriyoruz. Bizim onlardan beklentimiz okula giden çocuklarımızı koruması, onların yol güvenliğini sağlamasıdır” dedi.

“Almanlar, Alptuğ’u unutmasın” Alman hükümetine seslenen anne Yasemin Sözen de, “Olayı doğru bir şekilde yansıtıp, gönlüme su serpsinler. Helal olsun oğluma, aslan oğlum benim. Ben O’nunla çok gurur duyuyorum, hepimiz çok gurur duyuyoruz. Belki biz bile O’nun yaptığını yapamazdık. Oğlumu çok seviyorum, çok da gururlu bir anneyim. Çocuğum bir Alman vatandaşıydı ama ben Onu bizim adet ve göreneklerimize göre yetiştirdim. Oğluma bütün hakkımı helal ediyorum. Onu çok seviyor, Onun için bir şeyler yapmak istiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum, herkesten yardım bekliyorum. Oğlum için bir şeyler yapılsın, unutulmasın benim oğlum. Unutulmasın, 17 yaşındaki bir çocuk, 44 yaşındaki adamı kurtarmaya çalıştı. Kendi eti budu ne” Türk milleti ve Müslümanlığın gereğini yerine getiren torunuyla çok gurur duyduğunu ifade eden dede Mustafa Sözen ise, şöyle konuştu: “Biz İslam için, Müslümanlık için, insanlık için varız ve çocuklarımızı bu yönde yetiştiriyoruz. Karşısındaki insanın dini ve milletine bakmaksızın atlaması büyük bir cesaret, kendisiyle gurur duyuyoruz” “Hayalleri vardı” Yeğenini anlatan teyze Yadel Kurt, Alptuğ’un çalışkan bir öğrenci olduğundan söz etti. Kurt, “17 yaşındaydı ve bir sürü hayalleri vardı. Kimya üzerine okuyor, Frankfurt’ta staj görüyordu ve maalesef orada da hayatını kaybetti. Çok neşe dolu bir çocuktu benim oğlum. Onu çok özleyeceğiz. İnşallah sesimizi duyarlar, Onun için bir şeyler yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.



