Kahraman şoför, sağlık ekipleri gibi çalıştı...1.5 saat arayla 2 kez hayat kurtardı İzle

-Olay anı

--aktüel-

-Mehmet Atilla Kara’nın otobüsünden görüntü

-Mehmet Atilla Kara otobüs içerisinden görüntüsü

-Mehmet Atilla Kara ile röp.



( ANTALYA )- Halk otobüsü şoförü, 2 yolcusu fenalaşınca direksiyonu hastaneye kırdı ANTALYA



- Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsünde 1 buçuk saat arayla baygınlık geçiren 2 kişiyi, güzergahını değiştiren otobüs şoförü yolcularla beraber hastaneye yetiştirdi. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Alanya’da hizmet veren Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 07 HTR 96 plakalı özel halk otobüsünde şoför olarak çalışan Mehmet Atilla Kara (50) Dinek-Mahmutlar hattı güzergahı arasında otobüse aldığı 40 yaşlarında erkek yolcu, saat 10.00 sıralarında Oba Mahallesi’ne geldiği sırada baygınlık geçirdi. Otobüsün orta kısmında ayakta duran yolcunun fenalaşarak yere yığıldığını ve burun ile ağzından kan geldiğini gören yolcular şoföre seslendi. Yolcunun kendine gelmemesi üzerine şoför Kara, güzergahından çıkarak yolcuyu yaklaşık 5 dakika içerisinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan adı açıklanmayan erkek yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.Baygınlık geçiren diğer yolcuyu da 5 dakika içerisinde hastaneye yetiştirdiİkinci olay ise aynı hat üzerinde dönüş istikametinde saat 11.40 sıralarında Hastane Caddesi’ne geldiği sırada yaşandı. Otobüsün orta kısmında ayakta yolculuk yapan 35 yaşlarındaki vatandaş, bir süre sonra fenalaşarak baygınlık geçirdi. Yere yığıldığını görenler durumu Kara’ya bildirdi. Bunun üzerine otobüsün kapılarını kapatan Kara, güzergahını değiştirerek araçtaki yolcularla baygınlık geçiren adamı 5 dakika içerisinde ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Ayakta tedavi edilen yolcunun kontrollerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.Kara’nın 2 yolcuyu hastaneye götürdüğü anlar ise otobüsteki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.“Otobüsün orta kısmında kan izleri vardı”İlçede 15 yıldır otobüs şoförü olarak çalışan Mehmet Atilla Kara, yaşananları şöyle anlattı: “Alanya Halk Otobüsü Kooperatifi’nde otobüs şoförü olarak çalışmaktayım. Bugün 9.40’da Dinek’ten çıkış aldım. Alanyum AVM’nin önüne geldiğimde otobüste bir yolcunun rahatsızlanarak düştüğü söylendi. Kenara çekip baktık, yere düşmüştü. Oradan acilen aracın dörtlülerini yakıp kornalarla beraber, vatandaşlardan yol isteyerek rahatsızlanan arkadaşı bir an önce Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne götürdüm. Araçtan indirirken en son ağzından kanlar geliyordu. Otobüsün orta tarafında da kan izleri vardı. Orada kendisini doktorlara teslim ettik ve biz yolumuza devam ettik.”“Yolcu indirme-bindirme hastamızı bir an evvel hastaneye yetiştirdik”Tur dönüşünde tekrar Alanya istikametine geldiği sırada bir vatandaşın daha rahatsızlandığını söyleyen Kara, “Başka bir yolcumuz da fenalaştı. Bunun üzerine durduk, daha sonra yolcu bayıldı ve oradan yine kornalarla sürücü arkadaşlardan yol isteyerek acil olarak, yolcu indirme bindirme yapmadan sadece hastamızı bir an evvel hastaneye yetiştirebilmek için direkt Yaşam Hastanesi’ne götürdük. Hastane görevlileri geldiler, müdahalede bulundular. Hastamızı indirdik, yolumuza devam ettik” diye konuştu.





loading...