Kahraman şehitler anıldıkça gözyaşları sel oldu İzle

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( ANKARA ) ANKARA



- Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan ve Albay Erhan Altunok tarafından sunulan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliğinde şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Şehitleri yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan ve Albay Erhan Altunok tarafından sunulan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında düzenlendi.

Etkinlikte Kurtuluş Savaşı şehitleri Er Mustafa ve Er Ali ile Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olan Tank Uzman Çavuş Osman Karakuş ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı hainlerin zırhlı polis aracına roketatarlı saldırısında şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Çetin anlatıldı. Etkinliğe katılanlar şehitlerin hikayelerini dinlerken duygu dolu anlar yaşadı.

