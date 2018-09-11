Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Kahraman şehitler anıldıkça gözyaşları sel oldu İzle

Kahraman şehitler anıldıkça gözyaşları sel oldu İzle

Altunok'un anlatımı

Şehit Polis Aracı Şehit Yakınları Tatarlı Saldırı 

-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan ve Albay Erhan Altunok tarafından sunulan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliğinde şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Şehitleri yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan ve Albay Erhan Altunok tarafından sunulan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında düzenlendi.
Etkinlikte Kurtuluş Savaşı şehitleri Er Mustafa ve Er Ali ile Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olan Tank Uzman Çavuş Osman Karakuş ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı hainlerin zırhlı polis aracına roketatarlı saldırısında şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Çetin anlatıldı. Etkinliğe katılanlar şehitlerin hikayelerini dinlerken duygu dolu anlar yaşadı.
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı