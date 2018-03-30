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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Kahraman şehit Halisdemir’in annesi mezarı başında anıldı Haberi

Kahraman şehit Halisdemir’in annesi mezarı başında anıldı Haberi

Fadimana Halisdemir'in mezarından görüntü

Şehit Lyon Leman Devşirme Öğrenciler 

-Ömer Halisdemir'in mezarından görüntü
-öğrenciler dua ederken görüntü
-Hamdi Doğan'ın konuşması
-Soner Halisdemir'in konuşması
-Doğan Halisdemir'in konuşması
-detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in annesi Fadimana Halisdemir, ölümünün 1’nci yılında mezarı başında anıldı. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in annesi Fadimana Halisdemir'i Bor ilçesinin Çukurkuyu Kasabası’nda bulunan mezarını oğulları Doğan Halisdemir, Soner Halisdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri ziyaret ederek dua etti. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Hamdi Doğan, “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğretim elemanları ve öğrencileri olarak kahraman şehidimizin annesi Fadimana anamızın vefatı yıldönümü münasebetiyle mezar başında dua etmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Bizlerde Fadimana’mızın birer evlatlarıyız. Fadimana anamıza ülkemizin çok şeyler borçlu olduğunu mezarı başında bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Şehidimiz Ömer Halisdemir’in annesi olması münasebetiyle, ülkemize yapmış olduğu fedakarlığı kelimelerle ifade etmek mümkün değildir” dedi.
Anasını seven vatanını da sever Fadimana Halisdemir’in büyük oğlu Doğan Halisdemir, “Anasını seven vatanını da sever. İnanıyorum ki tüm analardan doğanlar anasını seviyordur, keza vatanını da seviyordur. Vatan hainleri de var devşirmeler maalesef, onlarda ne anasını seviyor ne de vatanını seviyor” diye konuştu.
Türk anneleri kahraman yetiştiriyor Fadimana Halisdemir’in oğlu Soner Halisdemir, annesi Fadimana Halisdemir ile birlikte Türk annelerin kahramanlar yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam ettiğini belirterek, “Bir ananın 10 tane evladı olur ama bir evladın 2 tane anası olmaz. Bir vatanın 80 milyon milleti olur, 80 milyon devletin 2 milleti olmaz. Anamıza da vatanımızda sahip çıkalım” şeklinde konuştu.

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