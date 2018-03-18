Kahraman Mehmetçik Afrin'de... 'Şimdiye kadar hiç zorlanmadık' Haberi

-Askerlerin açıklamaları

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( AFRİN - 1) Kahraman Mehmetçik Afrin'de... "Şimdiye kadar hiç zorlanmadık""Bundan sonra hedef Kandil, Menbiç, Musul, Kerkük" AFRİN



- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin'de kontrolü sağlarken, Mehmetçik, "Devletimiz, milletimiz sağ olsun. Şimdiye kadar herhangi bir zorlukla karşılaşmadık" dedi.



