Kahraman Mehmetçiğe esnaftan destek

-Berber dükkanından detaylar

-Beber Galip Atkoşar ile röp.

-Genel Detaylar



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Türk askerinin ününü göstermek için dükkanını cephesini posterlerle kapladı- Berber Galip Atkoşar: “Millet uyansın, görsün, takdir etsin istedim” ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de uzun yıllardır berberlik yapan Galip Atkoşar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır ötesinde mücadele eden kahraman Mehmetçiğe destek amacıyla dükkanının ön cephesini Atatürk ve Mehmetçiğin yer aldığı posterlerle kapladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaklaşık 2 ay önce başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kahraman Mehmetçik, Afrin’e ilerleyişini kararlılıkla sürdürüyor. Harekatın başlangıcından itibaren yurdun dört bir yanından vatandaşlar, Türk askerine destek vermek ve yanlarında olduklarını göstermek amacıyla ellerinden geleni yapıyor. Eskişehirli berber Galip Atkoşar ise, sınır ötesinde PKK/PYD ile mücadele eden kahraman Mehmetçiğe destek amacıyla dükkanının ön cephesini Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmetçiğin fotoğrafının yer aldığı posterlerle kaplattı. Atkoşar, berber dükkanı adının bulunduğu yere, Atatürk fotoğrafıyla birlikte, ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ yazısını da astı. Dükkanın ikinci katındaki pencereyi de tümüyle kapatarak üzerinde ‘Dualarımız Mehmetçik için’ yazısıyla birlikte Zeytin Dalı Harekatında Türk bayrağı ile poz veren bir grup kahraman Mehmetçiğin yer aldığı dev posteri astırdı. İnsanlar üzerinde farkındalık oluşturmaya çalışan Atkoşar, bu davranışıyla vatandaşların takdirini topluyor. “Millet uyansın, görsün, takdir etsin istedim” Türk askerinin ününü herkese göstermek ve insanlar üzerinde farkındalık oluşturmak amacıyla fotoğrafları astığını belirten berber Galip Atkoşar, “Afrin olayından dolayı Türk askerinin ünlerini göstermek için, insanlar görsün diye astık. Gelen geçen görüyor, otobüsler duruyor burada, tramvay bekleyenler görüyor. Kimi gelip tebrik ediyor, kimi de bakıp geçiyor. Millet uyansın, görsün, takdir etsin istedim. Çevremden birkaç kişiye de söyledim asın diye ama başka var mı yok mu bilmiyorum, ben kendimce astım. Bu poster, Afrin operasyonu bitinceye kadar kalacak burada” şeklinde konuştu.



