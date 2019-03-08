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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kahraman işçi intihara kalkışan kızı son anda böyle kurtardı

Kahraman işçi intihara kalkışan kızı son anda böyle kurtardı

kız çatıda iken görüntüsü,

Sosyal Medya Canlı Yayın Çatı Katı Belediye İşçisi İntihar Girişimi 

-isçinin kızla konuşması,
-işçinin kızı kurtarması,
-vatandaşlar görüntü,
-vatandaşların otopark önünde ve içerisinde yığılmasından görüntü detaylar

( ÇORUM )- İntihar girişimini canlı yayınladılar genç kızı görmek için otoparka koştular ÇORUM

- Çorum’da bir otoparkın çatı katına çıkarak intihara kalkışan bir genç kız, belediye işçisi tarafından son anda kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Aynalı 2. Sokak’ta T.Ö.(23) adlı genç kız, 4 katlı otoparkın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden esnaflar polisi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polislerin yanı sıra sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Genç kızın atlama ihtimaline karşın her türlü tedbir alınırken çatıya çıkan polisler ve bir belediye işçisi genç kızı intihar girişiminden vazgeçirmek için uzun süre uğraştı. Bir ara genç kızın dikkatinin dağılmasını fırsat bilen Çorum Belediyesi’nde işçi olarak görev yapan Fikret Yumurtkan, genç kızı kolundan çekerek kurtardı. İntiharı engelleyen belediye işçisini vatandaşlar alkışladı. İntihar girişimini canlı yayınladılar genç kızı görmek için otoparka koştular Öte yandan intihar girişimi sırasında aşağıda toplanan meraklı vatandaşlar sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak için adeta birbiriyle yarıştı. Genç kız çatıdan indirildikten sonra onlarca kişinin kızı görmek için otoparka koştuğu görüldü.
Vatandaşların otoparka doğru koşması üzerine polis kalabalığı dışarı çıkardı. Polis otosuna alınan genç sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürüldü.
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