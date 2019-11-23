Kahraman Gaziye duygulandıran 'Kütüphane' sürprizi İzle

-KÜTÜPHANEDEN MUHTELİF GÖRÜNTÜLER

-KÜTÜPHANENİN AÇILIŞ KURDELESİNİN KESİMİ VE GEZİLMESİNDEN GÖRÜNTÜLER

-GAZİNİN FOTOĞRAFLARINDAN OLUŞAN SİNEVİZYON SUNUMU

-GAZİNİN DUYGULU ANLARI

-GAZİNİN DUYGULU ANLARI VE SİNEVİZYONUN DEVAMI

-FOTOĞRAF ÇEKİMİ VE KÜTÜPHANEDEN MUHTELİF GÖRÜNTÜLER

-YEMEKTEN GÖRÜNTÜLER

-ÇEMİŞGEZEK KAYMAKAMI HARUN KAZEZ AÇIKLAMA

-GAZİ MUHAMMED YILDIRIM’IN AÇIKLAMASI

-FOTOĞRAF ÇEKİMİ



( TUNCELİ - ÖZEL)- Tunceli'de geçtiğimiz yıl Nisan ayında EYP infilak etmesi sonucu bir bacağı ampute olan Gazi Muhammed Yıldırım'a görev yaptığı ilçe jandarma komutanlığında sürpriz yapılarak adına oluşturulan kütüphane açıldı TUNCELİ



- Tunceli'de EYP'nin patlaması sonucu yaralanıp gazi olan Uzman Çavuş Gazi Muhammed Yıldırım, görev yaptığı Çemişgezek ilçesine davet edilerek duygulandıran bir sürpriz yapıldı. Terörle mücadele kapsamında Tunceli kırsalında geçtiğimiz yıl 4 Nisan'da düzenlenen operasyon sırasında Uzman Çavuş Gazi Muhammed Yıldırım, teröristlerin daha önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak bir bacağı ampute olması sonucu gazi olmuştu. Tunceli’nin Çemişgezek ilçe Jandarma Komutanlığına davet edilen Gazi Yıldırım, Jandarma Komutanlığı içerisinde kendisi adına kaymakamlık desteğiyle arkadaşları tarafından dizayn edilen kütüphane sürpriziyle karşılaştı.İlçe Jandarma Komutanlığındaki kütüphanenin açılışına Gazi Yıldırım'ın yanı sıra, Kaymakamı Harun Kazez, Cumhuriyet Savcısı Kübra Çopur, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Şenyiğit, ilçe protokolü ve gazinin arkadaşları katıldı.

İsmi verilen kütüphanede katılımcılara Gazi Yıldırım’ın görev yaptığı süreçteki ve daha sonrasında çekildiği fotoğraflardan oluşan sinevizyon gösterimi yapılırken, duygu dolu anlar yaşadı. Gaziler ile şehitlerin herkesi ortak kahramanı olduğunu dile getiren Kaymakam Harun Kazez, “Ülkemizde selamet, huzur, asayiş yönünden ilerleme kaydedebiliyorsak, işte bu canlarını ve uzuvlarını veren şehitlik ve gazilik mertebesine yükselen bu aziz kardeşlerimizin sayesinde gerçekleşmektedir. Birinci derecede bu işin kahramanı onlardır. Bu vesileyle gerek ülke savunmasında, gerek terörle mücadelede şehit olan aziz kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz"dedi.

"Beni hiç bir zaman yalnız bırakmadılar" Yapılan sürpriz karşısında hem duygulandığını hem de çok mutlu olduğunu dile getiren Gazi Muhammet Yıldırım ise “4 Nisan 2018 tarihinde Tunceli Aliboğazı’nda EYP patlaması sonucu sol ayak diz altı ampütasyon oldum. Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde amputasyonumu yaptılar. Sonra Ankara GATA’da tedavim devam etti. Buradaki tedavim bittikten sonra Ankara Bilkent Hastanesinde protezle beni ayağa kaldırdılar ve yürümeyi öğrettiler. Tekrardan ayağa kalkmak ve yürümek çok güzel bir duyguydu. Tekrardan ayağa kalkmak, hayata yeni bir sayfayla başlamak daha bir güzel. Komutanlarım ve arkadaşlarımın üzerimde çok emeği var. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadılar"diye konuştu.

İlçe Jandarma Komutanlığında arkadaşlarıyla bir araya geldiğini aktaran Yıldırım," Onlarla güzel bir sohbet, muhabbet geçirdik. Kaymakamımız, komutanlarımız ve arkadaşlarımızla birlikte yemek yedik. Bu gün burada benim adıma yapılan Kütüphaneden dolayı çok mutlu oldum. Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Arkadaşlarım bana sürpriz yaptı. Duygulandım. Çok değişik bir duygu oluştu. Eski fotoğraflarımdan slayt yapıldı. Hüzünlendim. Bu gün burada olmak benim için çok mutluluk verici. Kütüphanenin hazırlanmasında emeği geçen komutanlarım, arkadaşlarım ve Kaymakamımız Harun Kazez olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hazırlık olmuş. Ben ilk gördüğümde çok mutlu oldum. Mutluluktan diyecek bir şey bulamıyorum” ifadelerine yer verdi.



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