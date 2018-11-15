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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde 'Antik Mısır Tarihi' konferansı - KAHİRE

Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde 'Antik Mısır Tarihi' konferansı - KAHİRE

Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde "Antik Mısır Tarihi" konferansı - KAHİRE

Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde "Antik Mısır Tarihi" konferansı - Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde antik Mısır tarihi hakkında konferans düzenlendiKAHİRE (AA) - Kahire Yunus Emre Enstitüsü’nde Mısırlı akademisyen ve tarihçi Maha Yahya’nın konuşmacı olarak katıldığı, “Antik Mısır Mimarisi ve Abideleri” temalı konferans düzenlendi.
Konferansın açılışında konuşan Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz, yapılan kültürel etkinliklerin halkları birbirine yakınlaştırdığına inandıklarını söyledi.

Boyraz konuşmasında, “Türk ve Mısır halkları olarak ülkelerimizin tarih ve kültür mirasını iyi bilmeli ve sahip çıkmalıyız. Bu bilgi güncel sorunların çözümünde de bize yardımcı olacaktır.” İfadelerini kullandı.Türkçe ve Arapça olarak iki dilde gerçekleştirilen konferansta Mısırlı akademisyen Yahya, eski, orta ve yeni krallık dönemlerinde inşa edilen piramit ve diğer mimari eserler üzerinden Mısır tarihini anlattı.Başta Krallar Vadisi ve Keops Piramidi olmak üzere Mısır’ın dünyaca ünlü eser ve abidelerini tanıtan Yahya’yı dinleyiciler ilgiyle izledi. Kahire Yunus Emre Enstitüsü konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, akademisyenler, Mısır milli kütüphane ve müzesinden bazı yetkililer, Mısır’da yaşayan Türk davetliler ve Enstitüde Türkçe öğrenen çok sayıda kursiyer katıldı.
Konferans’ta Kahire Yunus Emre Enstitüsü’nün genel faaliyetlerini içeren video gösterimi yapıldı. - Maha Yahya kimdir?Eğitimini Mısır ve Almanya’da tamamlamış olan akademisyen Maha Yahya, halen Mısır’daki çeşitli üniversitelerde tarih dersleri veriyor. Almanca ve İngilizce bilen Yahya, Kahire Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğreniyor.KAHİRE - Kahire Yunus Emre Enstitüsü’nde Mısırlı akademisyen ve tarihçi Maha Yahya’nın konuşmacı olarak katıldığı, “Antik Mısır Mimarisi ve Abideleri” temalı konferans düzenlendi.

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