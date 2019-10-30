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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kahire'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması - KAHİRE

Kahire'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması - KAHİRE

- Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur'un davetlileri karşılaması - Resepsiyondan detaylar - Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur'un konuşmasıKAHİRE (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.Mısır'ın başkenti Kahire 'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen resepsiyonda davetlileri Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur, Misyon Şefi Yardımcısı Üçüncü Katip Rahime İğdeci ve diğer birim başkanları karşıladı.Resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri, askeri ataşeler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, Mısır'da yaşayan Türkler ve diğer davetliler katıldı.
Maslahatgüzar Eruygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle dış temsilciliklere gönderilen mesajı okudu.İki ülke ilişkilerinde, Mısır'da 3 Temmuz 2013'te gerçekleşen askeri darbeden bu yana yaşananlardan ötürü resepsiyona Mısırlı üst düzey yetkililerin katılmadığı gözlendi.Etkinlik çerçevesinde, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Kahire Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla Göbeklitepe sergisi açıldı.

Sivil Toplum Kuruluşu Askeri Darbe Sivil Toplum Arbede Başkent 

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