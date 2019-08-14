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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kağızman’da hava destekli terör operasyonu

Kağızman’da hava destekli terör operasyonu

Hava operasyonu

Güvenlik Güçleri Bild Gesi Terör Operasyonu Yazılı Açıklama 

-Arşiv Görüntü

( KARS ) KARS

- Kağızman’da kırsalında bir grup PKK’lı terörist tespit edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçlerince hava destekler operasyon başlatıldı. Kars Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Kars İli Kağızman İlçesi Madur Kırsalında bir grup BTÖ mensubu terörist tespit edilmiş ve Hava Destekli Operasyon icra edilmiştir” denildi. Kağızman Çemçe Madur Bölgesi’nde güvenlik güçlerince operasyonun devam ettiği bildirildi.

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