Kağıtlar kadınların elinde sanata dönüşüyor

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( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘kağıt sanatı’ kursuna katılan kadınların el emekleriyle kağıttan yaptıkları takı ve süs eşyaları beğeni topluyor. Tepebaşı Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren kadınlar, kağıdı sanata dönüştürüyor. Yaz döneminde haftada 4 gün olan 'kağıt sanatı' kursuna 54 kursiyer katılıyor. Kursa katılan kadınlar tarafından ilk olarak kağıtlar kesiliyor, sarma işlemiyle şekil verildikten sonra da ürün sabitleniyor. Sabitlenen ürünün üstüne desen yapılmasının ardından ise en önemli aşama olan verniklemeye geçiliyor. Kadınların el emekleriyle yaptıkları ürünler, kırılmaması, sudan ve parfümden etkilenmemesi için 8-10 saat arayla verniklenerek hazır hale geliyor. Yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan kağıttan yapılmış takı ve süs eşyaları gerek sağlık, gerekse de hafiflik açısından kadınların tercihleri arasına girmeye başladı.

Kağıdın sanata dönüştüğü ürünleri kullanan kadınlar ise, ilk gördüklerinde gözlerine inanamadıklarını, sonradan da ürünlere hayran kalarak hemcinslerine tavsiye ettiklerini söylediler. “İlk defa görenler şaşkınlık yaşıyor” Kursa ilişkin açıklamalarda bulunan eğitmen Esin Ceviz, kağıt sanatının çok fazla bilinmediğini ancak görenlerin el emeğiyle yapılan ürünlere hayran kaldığını kaydetti.

Kağıttan ağırlıklı olarak takı ve süs eşyaları yaptıklarını belirten Ceviz, “Ürünler kağıttan yapıldığı için hem sağlıklı hem de hafif olduğundan dolayı kullanışlı. Kursiyerlerim yaptıkları takıları ve süs eşyalarını kendileri kullanıyor, eşlerine dostlarına hediye ediyor veya satıp aile bütçelerine katkı sağlıyor. Çünkü değişik bir ürün olduğu için çok beğeniliyor. Hatta ilk gören parlak olduğu için cam veya seramik zannediyor. Kağıt deyince ise bir şaşkınlık yaşıyor. Bu ürünlerin yapımı ve kullanımı yavaş yavaş yaygınlaşıyor, ilerleyen zamanlarda her kadının üstünde takı olarak veya evlerinde süs eşyası olarak kağıttan ürünleri daha fazla göreceğimize inanıyorum” dedi.

“Kağıdı sanata dönüştürmek insanı mutlu ediyor” Kursiyerlerden Yelda Çevik, kursa yaklaşık 1 yıldır devam ettiğini belirterek, kağıdı sanata dönüştürerek mutlu olduğunu anlattı. Çevik, hafif ve renklerinin çok canlı olmasından dolayı ürünlerden herkesin çok memnun olduğunu ifade ederek, “Kursta takım olarak çalışıyoruz. Kolye, küpe, bileklik gibi birçok takı yapıyoruz. Ben ufkumu biraz daha genişleterek evde kağıttan saksılar, şekerlikler, duvar süsleri de yaptım. Bunların bir kısmını kendi evimde kullanıyorum. Bir kısmını da sevdiklerim, tanıdıklarım satın aldılar veya da ben kendilerine hediye ettim. İnsanlar yaptığımız ürünleri ilk gördüklerinde verniklediğimizden dolayı cam zannediyorlar. Kağıt olduğunu öğrendiklerinde de şaşırıyorlar. Fakat hafifliğinden, renklerin canlı olmasından dolayı herkes çok memnun. Şuanda bile çok ilgi çeken bir sanat ilerleyen zamanlarda şuanda kullanılan takıların ve süs eşyalarının yerini alacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Kağıt sanatı kursunu tüm kadınlara tavsiye ediyorum” Kursiyerlerden Perihan Özkurt da, kağıt sanatı kursunu tüm kadınlara tavsiye ederek, şöyle konuştu: “Kağıttan takı ve süs eşyaları yapıyoruz. Ama insan vizyonunu genişletirse çok değişik tasarımlarda yapabilir. Yaptığımız ürünleri insanlar çok beğeniyor. Çünkü kağıt çok tanınmış bir sanat olmadığı için herkes ilk başta çok şaşırıyor, ben onlara anlattıktan ve kendileri kullandıktan sonra da hayran kalıyorlar. Kağıt sanatı kursunu da tüm kadınlara tavsiye ediyorum. Bizlere bu imkanı sağlayan başta Belediye Başkanımız Ahmet Ataç olmak üzere tüm yetkililere de teşekkür ediyorum.”

