Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kağıthane ve Sarıyer'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi - İSTANBUL

Kağıthane ve Sarıyer'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi - İSTANBUL

- Sağanak yağış sırasında trafikten ve çevreden detaylar İstanbul 'da sağanakİSTANBUL (AA) - Kağıthane ve Sarıyer'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.Kağıthane ve Sarıyer taraflarında etkili olan yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.Şemsiye ve yağmurluğu olmayan vatandaşlar, ıslanmamak için alt geçit ve otobüs duraklarına sığındı.Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, trafiğin aksamasına neden oldu. Motosiklet sürücüler ise yağıştan etkilenmemek için alt geçitlerde bekledi.

Yağmurlu 

İlgili Foto Galeriler
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı