Kağıthane ve Sarıyer'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi - İSTANBUL
- Sağanak yağış sırasında trafikten ve çevreden detaylar İstanbul 'da sağanakİSTANBUL (AA) - Kağıthane ve Sarıyer'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.Kağıthane ve Sarıyer taraflarında etkili olan yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.Şemsiye ve yağmurluğu olmayan vatandaşlar, ıslanmamak için alt geçit ve otobüs duraklarına sığındı.Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, trafiğin aksamasına neden oldu. Motosiklet sürücüler ise yağıştan etkilenmemek için alt geçitlerde bekledi.