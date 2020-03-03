Kağıthane'deki yangında 4’üncü kattan atlayarak kurtulan kadın o anları anlattı

-Apartman sakiniyle röportaj

-Yanan daireden görüntü

-İranlı kadının görüntüsü

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Yangın esnasında vatandaşların açtığı battaniyeye atlayan kadın o anları İSTANBUL



- Kağıthane’de 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangından vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtulan İranlı kadın o an yaşadıklarını anlattı. Vatandaşların açtığı battaniyeye atlayan kadın, kurtulma umudunu kaybettiği anda son anda atladığını söyledi.



Dün öğle saatlerinde Kağıthane Çağlayan Mahallesi Şan Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıkmış, o esnada dairede bulunan İran uyruklu bir kadın dumandan etkilenmek üzereyken vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak zehirlenmekten son anda kurtulmuştu. Binanın 4’üncü katından vatandaşların açtığı battaniyeye atlayan kadın, yaşadığı o anları İhlas Haber Ajansı'na anlattı. İranlı kadın evinin kundaklandığını iddia ederek, vatandaşların açtığı battaniyeye kurtulma umudu ile atladığını belirtti.

“Yanan evine çıkmak istedi, üzüldüm haline” İran uyruklu 75 yaşındaki kadının taburcu edildikten hemen sonra eve gelerek yanan eşyalarını kontrol ettiği, pasaport ve cep telefonunu aradığı öğrenildi. Kadın ile aynı binada oturan Mehmet Gencay isimli vatandaş, “Yangının çıktığı dairenin bir alt katında oturuyoruz. Ben işteydim, eşim beni aradı ve apar topar buraya geldim. İranlı kadın binadan atlamış ve kurtulmuş. Onu hastaneye götürmüşler. Akşam tekrar eve geldi. Kadın çok mahcuptu, Türkçe de bilmiyordu, üzüldüm haline. Yukarı çıkmak istedi, pasaport ve telefonunu almak için ama yukarıda bir şey kalmadığını söyledim. Geldiğinde üzeri sırılsıklamdı. Atladıktan sonra kendine gelmesi için üzerine su dökmüşler. Komşular ve benim hanım üstünü değiştirdiler. Daha sonra polis geldi, aldı. İki üç ay önce taşınmışlar buraya geldi ama ben ilk defa dün gördüm” diye konuştu.

“Evi Suriyeli kadın kundaklamış” Türkçe bilmeyen İran uyruklu yaşlı kadının söylediklerini tercüme eden Gürkan Erduvan, “Bu kadın bu evde kızıyla birlikte kalıyordu. İranlı hanımefendinin anlattığına göre, dün Suriyeli bir kadın gelmiş eve. O kadın çakmakla bir battaniyeyi yakarak evi kundaklamış, daha sonra da ev alev alev yandı. Evi neden kundakladığını tam olarak bilmiyorum ama duyduğum kadarıyla evi kendilerine kiralayan adam ile aralarında bir alacak verecek meselesi varmış, bu yüzden yaptığı söyleniyor. Bu evde kalan birkaç aile daha mağdur durumda. Üstlerine giyecek eşyaları bile kalmadı. Dün akşam 5’inci kattan atlayan ve buradaki kahraman halkın açtığı battaniyeye tutunan kahraman ablamız budur. Artık umudu kalmamış, ateş arkasında hissettiği bir anda yalnızca kurtulmayı düşünerek atlamış. Son umut olarak aşağıdaki battaniyeye atladı ve buranın güzel insanları onu kurtardı” dedi.

Öte yandan, dairede hasar tespit çalışmalarının başlamasıyla birlikte yangının evde bıraktığı tahribat da gün yüzüne çıktı. Evde bulunan eşyaların neredeyse tamamının yanmış olduğu ve kullanılamayacak hale geldiği görülürken, belediyeye bağlı ekiplerin ev içerisinde temizleme çalışması yapacağı öğrenildi.



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