Kağıthane'deki riskli binaların yıkımı sürüyor - İSTANBUL Haberi
- Riskli binaların yıkım işlemlerinden görüntülerİSTANBUL (AA) - Kağıthane'de nisan ayında bir binanın çökmesinin ardından mühürlenen diğer riskli binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.Çağlayan Mahallesi Akıcı Sokak'ta 22 Nisan’da bir inşaatın istinat duvarında çökme meydana gelmesi sonucu tahliye edilen 4 katlı bina çökmüştü. Ardından bölgede yapılan incelemede 24 binanın daha yıkılma riski taşıdığı tespit edilmişti.Zabıta ekiplerince güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgede iş makineleriyle, tahliye edilen riskli binaların yıkımı sürüyor.
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