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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kağıthane’de yankesicilik yapan çocuğun yakalanması kamerada

Kağıthane’de yankesicilik yapan çocuğun yakalanması kamerada

Olay anı

Akalan Gözyaşı Cüzdan Avcılık Polis Ekipleri 

-Kadınların arkasından yaklaşması
-Cüzdanlarını çalması
-Kadınların fark etmesi
-Geriye doğru yürümesi

( İSTANBUL -EK)- Yankesicilik yapan 10 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından yakalandı İSTANBUL

- Kağıthane’de arkalarından yaklaştığı kadınların çantasından yankesicilik yapan 10 yaşındaki çocuk, vatandaşlar tarafından yakalandı. Çocuğun yankesicilik yaptığı anlar ise kameralara yansıdı.Olay, önceki gün saat 1200 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki O.S. ismindeki çocuk, kaldırımda yürüyen kadınların arkalarından gelerek çantalarında bulunan cüzdan ve paraları yankesicilik yaparak çaldı. Kadınların cüzdanlarının çalındığını fark etmesi üzerine kaçmaya çalışan çocuk, kadınlar ve çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Darp edilmeye çalışılan çocuk, vatandaşlar tarafından korunarak polis ekiplerine teslim edildi. Olay anı ise kameralara yansıdı.Yakalanınca gözyaşı döktüÖte yandan, olay anı ve çocuğun yakalanması ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, şüpheli çocuğun yürüyen kadınların arkasından gelmesi, çantadan cüzdanı alıp ceketinin altına alması, kaçarken kadınlar ve vatandaşlar tarafından yakalanması görülüyor.Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan çocuğun savcılık talimatıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne ait Çocuk Destek Merkezi Yurduna yerleştirildiği öğrenildi.
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