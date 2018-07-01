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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Kağıthane'de yangın - İSTANBUL

Kağıthane'de yangın - İSTANBUL

- Olay yerinden detaylar - İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından detaylar Kağıthane'de yangınİSTANBUL (AA) - Kağıthane’de 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Talatpaşa Mahallesi Şahin Sokağı’nda 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Durumu fark eden apartman sakinleri binayı boşaltırken, itfaiye ekiplerine de haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Yangın sonucunda dairede maddi hasar meydana geldi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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