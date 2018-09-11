Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL Video
- Özel Harekat ve Narkotik Polisi'nin şüphelilerin bulunduğu adrese baskın yapması - Polis Helikopterinin operasyon bölgesini kontrol etmesiKağıthane'de uyuşturucu operasyonu - Hava destekli operasyonda, uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla 25 kişi yakalandıİSTANBUL (AA) - Kağıthane'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ilçesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Önceden belirlenen 35 adrese eş zamanlı baskınlar yapan ekiplerin yürüttüğü operasyona polis helikopteriyle destek verildi. Operasyona özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri ile "gece kartalları" olarak bilinen gece bekçileri de katıldı. Operasyon kapsamında söz konusu ad25 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.