Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL Video

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL Video

- Özel Harekat ve Narkotik Polisi'nin şüphelilerin bulunduğu adrese baskın yapması - Polis Helikopterinin operasyon bölgesini kontrol etmesiKağıthane'de uyuşturucu operasyonu - Hava destekli operasyonda, uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla 25 kişi yakalandıİSTANBUL (AA) - Kağıthane'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ilçesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Önceden belirlenen 35 adrese eş zamanlı baskınlar yapan ekiplerin yürüttüğü operasyona polis helikopteriyle destek verildi.
Operasyona özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri ile "gece kartalları" olarak bilinen gece bekçileri de katıldı.
Operasyon kapsamında söz konusu ad25 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Çevik Kuvvet Ruhsatsız Silah Polis Helikopteri 

İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Erdoğan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Ziyaret EttiErdoğan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
HDP'li Gruba Bayraklı TepkiHDP'li Gruba Bayraklı Tepki
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı