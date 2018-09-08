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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kağıthane’de şüpheli çanta alarmı

Kağıthane’de şüpheli çanta alarmı

Polis ekipleri görüntü

Bomba İmha Uzmanı Şüpheli Çanta Harekete Geç Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Kalabalıktan görüntü
-Şüpheli paketten görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane, Gültepe Mahallesi’nde şüpheli bir çanta polisleri alarma geçirdi. Olay yerine gelen Bomba imha uzmanın kontrollü bir şekilde patlattığı şüpheli çantadan elbise çıktı. Kağıthane’nin Gültepe Mahallesi’nde şüpheli çanta ihbarı üzerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanı harekete geçti. Yolda unutulan şüpheli çanta bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Daha sonra yapılan kontrolün ardından şüpheli çantanın içinde elbise olduğu anlaşıldı. Bomba imha uzmanını çalışmaları sırasında vatandaşların çekilen şeridin dışında bekleyip, yaşanan olayı cep telefonuna kaydetmesi dikkat çekti. Polis ekipler yaşanan şüpheli çanta olayıyla ilgili soruşturma başlattı.
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