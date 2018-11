Kağıthane’de sokak ortasında kurşun yağdıran ‘şehir magandaları’ kamerada

-Otomobilin plakalarını söken şüpheli

-Gençlerin can havliyle kaçıştığı anlar



( İSTANBUL -ÖZEL)- Mahallenin gençlerine ‘yavaş geç’ dedikleri için dehşeti yaşattılar İSTANBUL



- Kağıthane’de ‘şehir magandaları’ kendilerine yavaş geç dedikleri gerekçesiyle gençlere kurşun yağdırdı. Magandaların silahından çıkan kurşunlar 1 kişiyi yaralarken olayda şans eseri ölen olmadı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, 24 Kasım Cumartesi günü Kağıthane, Nurtepe Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde halı sahadan çıkan bir grup genç sokakta sohbet etmeye başladı.

Bir süre sonra yanlarından hızla geçen bir otomobilin arkasından ‘yavaş’ diye seslenmelerinin ardından olanlar oldu. Bunu duyan otomobildeki şahıslar aracı durdurarak geri geri gençlerin yanına geldi. Otomobilin camını indiren şahıslardan biri yanında bulundurduğu silahı çıkararak rastgele ateş açıp gaza bastı. Çıkan kurşunlardan biri gençlerden birinin bacağına isabet etti. Ne olduğunu anlamayan gençler kendilerine ateş açan otomobilin peşinden koşmaya başladı.

Takip edildiklerini gören otomobildeki magandalar aracı durdurarak silahlarıyla aşağı indi. Arkalarından koşan gençlerin üzerine ‘şehir magandaları’ ikinci kez ateş açtı. Kendilerine ateş açıldığını gören gençler ise can havliyle kaçışmaya başladı.

Yaşanan panik anları ise sokak üzerinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Plakaları söküp kaçtılar Sokak ortasında terör estiren şehir magandalarının yakalanmamak için otomobilin plakalarını söktüğü anlarda güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden biri arkadaşlarının sokaktaki gençlere dehşet yaşattığı esnada yakalanmamak için otomobilin plakalarını söktüğü görüldü.

Plakaları söken 3 şüpheli araca binerek kayıplara karıştı. Güvenlik kameraları incelendi, eşkaller tespit edildi Şikayet üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sokak üzerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin eşkallerini tespit ederek çalışmalarını hızlandırdı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.