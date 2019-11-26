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26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kağıthane’de şoförle tartışıp ambulansa kurşun yağdırdılar

Kağıthane’de şoförle tartışıp ambulansa kurşun yağdırdılar

olay yeri

Polis Akalan Polis Ekipleri Ambulans Şoförü 

-genel detaylar

( İSTANBUL )- Kağıthane'de sürücü ile tartıştıktan sonra ambulansla kurşun yağdıran şahıslar olay yerinden kaçtı İSTANBUL

- Kağıthane'de ambulans şoförü ile tartışan kimliği belirsiz kişi veya kişiler ambulansa kurşun yağdırdı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. Olay, saat 22.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Acarsoy Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ambulans şoförü ile yol verme meselesi yüzünden tartışan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ambulansı kurşunladı. Olayda yaralanan olmazken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler daha sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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