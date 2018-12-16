Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Kağıthane’de silahlı saldırı kamerada

- Kağıthane’de silahlı saldırı kamerada

Güvenlik kamerasından görüntü

Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Harekete Geç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Silahlı saldırıdan görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Polislerden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Kaldırımda yürüyen adam arkasından gelen yüzü maskeli bir kişi tarafından bacağından vuruldu İSTANBUL

- İstanbul Kağıthane’de kaldırımda yürüyen bir adam, koşarak arkasından gelen yüzü maskeli bir kişi tarafından silahla bacağından vuruldu. Yakın mesafeden isabet alan adam, kanlar içinde kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olay, saat 16.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Santral Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Santral caddesi üzerindeki kaldırımda yürüyen bir adam arkasından koşarak gelen yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yakın mesafeden bacağından vurulan adam, neye uğradığını şaşırdı. Adamı bacağından vuran yüzü maskeli kimliği belirsiz şahıs, silahı montunun içine koyarak hızla olay yerinden kaçtı. Adamın kanlar içinde kıvrandığını gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olayın yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem inceleme yaptı. Kaldırım üzerinde bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı kamerada Kaldırımda yürüyen bir adamın yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda insanların yürüdüğü sırada adamın arkasından yüzü maskeli şahsın koşarak geldiği ve sonrasında ise ateş ederek kaçarak kayıplara karıştığı görülüyor. (MB-
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı