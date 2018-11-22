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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kağıthane’de silahlı kuyumcu soygunu kamerada

Kağıthane’de silahlı kuyumcu soygunu kamerada

soygun anı

Soygun Kuyumcu Soygunu Kamera Silahlı Soygun 

-kuyumcu ve soyguncunun mücadelesi
-detaylar
-arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane’de kasklı ve silahlı soyguncunun kuyumcuya girerek dehşet saçtığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, soygun anı ve kuyumcunun zanlıya karşı direndiği anlar yer alıyor. Olay, saat 11.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı soyguncu motosikletli kurye gibi kuyumcuya geldi. İçeri giren soyguncu bir miktar altın aldıktan sonra kuyumcuyu yaralayarak kaçmaya çalıştı. Soyguncu şahıs vatandaşlar tarafından etkisiz hala getirilirken soygun anları da saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, soygun anı ve kuyumcunun zanlıya karşı direndiği anlar yer alıyor.
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