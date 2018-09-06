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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kağıthane’de silahlı, bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Kağıthane’de silahlı, bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Olay yeri

Sağlık Ekibi Güvenlik Önlemi Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekipleri
-Olayda kullanılan bıçak ve silah
-Olay yeri inceleme
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane’de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı. Olay, 23.00 sıralarında Kağıthane Zincirlidere Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri geldiği araba ile hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik şeridi çeken ekipler olayda kullanılan silahı ve bıçağı yerde buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.
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