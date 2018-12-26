Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kağıthane’de şerit değiştiren sürücüye arkadan gelen otomobil çarptı

Kağıthane’de şerit değiştiren sürücüye arkadan gelen otomobil çarptı

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Ticari Araç Polis Ekipleri Yaralı Kadın 

-Yaralanan kadından detay
-Polis ekiplerinin yaralı kadını ekip otosuna alması
-Kazaya karışan sürücüyle röportaj
-Araçlardan detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kazada yaralanan kadına ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı- Kaza anı güvenlik kamerasında İSTANBUL - Kağıthane’de seyir halindeyken şerit değiştirmek isteyen otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kaldırıma çıkarken kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kağıthane, Hamidiye Mahallesi, Anadolu Caddesi üzerinde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 17.00 sıralarında cadde üzerinde seyir halinde olan Furkan Çelik şerit değiştirmek için sinyal verdi. Orta şeritten sol şeride geçmek isteyen Furkan Çelik yönetimindeki 77 DV 577 plakalı otomobile aynı istikamette seyir halinde olan 34 PA 6470 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Furkan Çelik yönetimindeki otomobil kaldırıma çıkarken, çarpan otomobilin içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri, kazanın olduğu bölgede önlem alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazada yaralanan yabancı uyruklu bir kadına ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. Yaralı kadın ambulans gelene kadar polis ekipleri tarafından ekip otosunda muhafaza edildi. Kaza anı güvenlik kamerasında Yaşanan kaza anı cadde üzerinde bulunan bir siteye ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ticari araç şerit değiştirdiği esnada arkadan gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Şerit değiştirdiği esnada kazanın meydana geldiğini belirten Furkan Çelik, ’’Sağ taraftan yola çıktım. Kendimi orta şeride attım. Ardından sinyalimi verdim. Ancak arkadan gelen otomobil bana çarptı. O şiddetle bende kaldırıma çıktım’’ ifadelerini kullandı. Meydana gelen kaza nedeniyle Anadolu Caddesi Hasdal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı