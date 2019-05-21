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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Kağıthane’de şekeri yükselen sürücü midibüse çarptı: 2’si çocuk 3 yaralı

Kağıthane’de şekeri yükselen sürücü midibüse çarptı: 2’si çocuk 3 yaralı

-Cep telefonu kamerası-

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Yükselen 

-Kazaya karışan araçlar
-Yaralı yolcu ve çocukları
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Çocukların ambulansa götürülmesi
-Yaşanan panik ve vatandaşlar
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Şekeri yükselerek gözleri kararan sürücü park halindeki midibüse çarptı İSTANBUL

- Kağıthane’de yeğeni ve onun çocuklarıyla seyir halinde olan otomobil sürücüsü, şekeri yükselip gözleri kararınca aracın kontrolü kaybederek park halindeki midibüse arkadan çarptı. Kaza sonucu 2’si çocuk 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde 34 PV 1803 plakalı otomobil ile seyreden Saffet Duran (41), şekerinin yükselmesi sonucu gözleri kararınca aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil, park halindeki 34 VG 4548 plakalı araca sürttükten sonra 34 TT 1542 plakalı midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın içerisindeki sürücünün yeğeni İsmail Duran (37) ve küçük yaştaki çocukları Poyraz Hamit ile Yağız Emre hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, midibüsün bagajındaki eşyalar ise yola saçıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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