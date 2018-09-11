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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Kağıthane’de şafak vakti narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı Video

Kağıthane’de şafak vakti narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı Video

Özel Harekat polisinden görüntü

Güvenlik Önlemi Narkotik Narkotik Operasyonu Şafak Vakti Helikopter 

-Adreslere girilmesi
-Sokakta alınan önlemler
-Polis Helikopterinden görüntü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Kağıthane’de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.
Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Kağıthane ilçesinde önceden belirlenen bir çok adrese kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Özel Harekat polisleri sokakta önlem aldı Operasyon yapılan sokaklarda Özel Harekat Polisi tarafından güvenlik önlemi alındığı görülürken, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslerde detaylı arama çalışmalarını sürdürüyor. Şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda ise çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (SB-
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