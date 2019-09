Kağıthane'de riskli bina kontrollü bir şekilde yıkıldı

-Binanın sulanması

( İSTANBUL - TOPLU)- Binanın yıkımı havadan görüntülendi İSTANBUL



- Kağıthane'de 22 Nisan'da istinat duvarının yıkılması sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle riskli olarak belirlenen binanın yıkımı Kağıthane Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

Yapılan yıkım çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak'ta 22 Nisan'da bir binanın çökmesinin ardından bölgede yapılan çalışmalarda, risk taşıdıkları gerekçesiyle 123 bina mühürlenmişti. Kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilen alandaki riskli binaların birçoğu Kağıthane Belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkılmıştı. Bölgede riskli olarak bulunan son binanın yıkımı ise bugün Kağıthane Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Yıkım çalışmalarını Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in de yakından takip etti. İş makineleri ile yıkılan binanın yıkım çalışmaları rone ile havadan görüntülendi. “İstanbul’a ve Kağıthane’mize geçmiş olsun” Çalışmaların ardından açıklamalarda bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Öncelikle İstanbul’a ve Kağıthane’mize geçmiş olsun. Hiçbir can kaybı ve yaralanan olmamıştır. Biz buradaki olay 22 Nisan tarihindeki bir binanın çökmesinden kaynaklanan bir durum ortaya çıkmıştır. Bir gün önceden erken yıkılmıştı. Oradaki komşuları 5 dakika içinde tahliye etmiştik. Çevresindeki binalara baktığımızda da çoğunun çürük ve depreme riskli binalar olduğunu gördük. Cumhurbaşkanımızın onayıyla birlikte kentsel dönüşüm ilanı edildi. Bu alanda 123 bina ve 700’dn fazla bağımsız birim vardı. Bu birimleri bire bir inceledik. 60-70 yıllık binalar olduğunu gördük. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla kentsel dönüşüm alanına hız verdik. Hızlı bir şekilde tahliye işlemlerine başladık. Tüm komşularımızın mağdur olmamaları için her bir vatandaşın kirasını devletimiz karşılıyor. Bin 500 aylık kiralarını karşılıyoruz. Ayrıca taşıma ücretlerini verdik. 5 aylık süre içerisinde 122 binanın yıkımıyla beraber bugün son bir binayla beraber 123 binanın yıkımını tamamlamış olduk. İlçemizde bulunan 181 bağımsız bölümden bugüne kadar 120 bağımsız bölümü deprem öncesinde yenilemiş olduk. Geriye kalan süreçte depreme dayanıksız neresi varsa bunun çalışmasını da hızlı bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

"Dün ve gece boyunca 98’e yakın ihbar geldi" Dün geceden beri 98 ihbar aldıklarını söyleyen Başkan Mevlüt Öztekin, “Buradaki komşularımız içinde bu yıl içerisinde bakanlığımızla birlikte TOKİ’yle beraber temel atma törenini gerçekleştirip 36 ay gibi kısa süre içerisinde buradaki komşuların her birisinin yeni evlerine kavuşmasına imkan sağlamış olacağız. Dün ve gece boyunca 98’e yakın ihbar geldi. 10 ayrı ekip kurduk. Her ekip ihbar yerlerine giderek çalışmalarımızı eksiksiz tamamlamış olduk. Yaklaşık 6 binanın tahliyesini gerçekleştirdik. Bir tanesi gece kondu bir tanesi 60 yaşında bir bina, diğerleri de kolonların patlaması sonucu depremle onu tetiklemesiyle oluşan bir durum. 6 binanın 13 dairesinde oturan komşularımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Şu anda onlar da otel, akrabalarında ve komşularında konaklıyorlar” ifadelerinde bulundu. (SS-EG-