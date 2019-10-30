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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kağıthane'de otobüs kamyonete çarptı: 1 yaralı - İSTANBUL İzle

Kağıthane'de otobüs kamyonete çarptı: 1 yaralı - İSTANBUL İzle

- Kaza yerinden detaylar - Kazaya karışan araçlardan detaylarKağıthane'de otobüs kamyonete çarptı: 1 yaralı - Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunda uzun araç kuyrukları oluştuİSTANBUL (AA) - Kağıthane’de İETT otobüsünün park halindeki kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.TEM Nurtepe bağlantı yolunun Ankara istikametinde seyreden İETT otobüsü, arızalandığı gerekçesiyle emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, otobüsteki 1 yolcu yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.Kaza nedeniyle bağlantı yolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

İlk Müdahale Hastane Bild Emniyet Şeridi Sağlık Ekipleri 

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