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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kağıthane’de oto tamirhanesinde yangın Video

Kağıthane’de oto tamirhanesinde yangın Video

İş yerinden görüntü

Polis Oto Tamirhanesi Nadan Trol 

-Binadan görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-İş yeri içerisindeki servis minibüsünden görüntü
-İş yerinden çıkartılan tüplerden görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane’de bir otomobil tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. İş yeri içerisinde bulunan bir minibüs yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangın, saat 23:00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Başkır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında otomobil tamirhanesi olarak kullanılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında içeride olan tüpler patlamaya başladı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, iş yeri içerisinde bulunan tüpler dışarı çıkartıldı. Binada kalanlar tahliye edildi Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerindeki çıkan yangın nedeniyle üst katlarda oturan vatandaşlar tahliye edildi. Sokak üzerinde yaşanan kısa süreli panik itfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından sona erdi. Yangın esnasında otomobil tamirhanesi olarak kullanılan iş yeri içerisinde bulunan servis minibüsü de kullanılamaz hale gelirken, yangında can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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