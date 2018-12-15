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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kağıthane'de öğretmenlere 'bağımlılık ve aile içi iletişim' semineri İzle

Kağıthane'de öğretmenlere 'bağımlılık ve aile içi iletişim' semineri İzle

Seminerden görüntü

Bağımlılık Öğretmenler Erken Teşhis Psikiyatrist İlkokul Öğretmeni 

-Katılımcılardan görüntü
-Plaket takdimi
-Röportajlar
-Detay görüntüler

( İSTANBUL ) Kağıthane'de öğretmenlere "bağımlılık ve aile içi iletişim" semineri İSTANBUL

- Kağıthane'de ilçedeki çeşitli okullarda görev yalan 100'ün üzerinde ilkokul öğretmenine "bağımlılık ve aile içi iletişim" konulu seminer verildi.
Seminere konuşmacı olarak psikiyatrist Prof. Dr. Yıldız Akvardar katıldı.
Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bağımlılık ve aile içi iletişim konulu bir seminer verildi.
Kağıthane Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen 'Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı' isimli seminer, ilçedeki çeşitli okullarda görev yapan 100'ün üzerinde ilköğretim öğretmenine verildi.
Yeni nesil ile eski nesil arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak psikiyatrist Prof. Dr. Yıldız Akvardar yer aldı. Seminer sonunda Kağıthane İlçe Sağlık Müdürü Tuncay Şahin tarafından Prof. Dr. Akvardar'a teşekkür plaketi sunuldu. “Öğretmenin davranışı yol gösterici olabilir” Özellikle çocuklarda ve gençlerde ailelerden sonra rol modelin öğretmenler olduğunu dile getiren psikiyatrist Prof. Dr. Yıldız Akvardar, "Öğretmenler çok önemli bir pozisyondalar. Özellikle ilkokul öğretmenleri 4 yıl boyunca öğrencilerle birlikteler. Onları daha çok tanıyorlar. Çocuklar için de bir rol model olmaları açısından çok önemliler. Aileden sonra okula geldiğinde bu sefer önemli kişi onlar için öğretmenler oluyor. Öğretmenlerin davranışları bu yüzden yol gösterici olabilir. Aynı zamanda erken teşhis konusunda da madde kullanımı başlayan bir gençteki değişiklikleri fark edebilirler. O gencin ders başarısı düşüyorsa, sağlığında bir takım sorunlar varsa, arkadaş grupları değişiyorsa okul içinde öğretmen bunu fark edebilir. Aile ile bir araya gelerek bu sorunun sadece ergenlik döneminin oluşturduğu bir karmaşa mı, yoksa bir takım maddeye ilişkin sorunlar olup olmadığı konusunda fark edilmesini sağlayabilirler " diye konuştu.
“Güncel dünyada çocuklarımızla iletişim konusunda öğretmenlerimize bilgi vermek için düzenledik” Yeni nesil ile eski nesil arasındaki iletişimi artırmak için bu semineri düzenlediklerini ifade eden Kağıthane İlçe Sağlık Müdürü Tuncay Şahin, “Bu seminerimizi biz güncel dünyada çocuklarımızla iletişim konusunda öğretmenlerimize bilgi vermek ve bu bilgi düzeyini artırmak için yaptık. Yeni nesil ile eski nesil arasında bir iletişim problemi olmaması kaçınılmaz. Bizde bu iletişimin sorunları hakkında Kağıthane’de hizmet vermekte olan ilköğretim hocaları ile birlikte bir seminer düzenledik" dedi.

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